الأغذية العالمى يحذر من الوضع فى ميانمار: توقعات بمواجهة 15 مليون شخص الجوع

كتبت: هند المغربي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، من وصول الجوع في ميانمار إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الوضع من المتوقع أن يزداد سوءا في عام 2025، ومن المتوقع أن يواجه 15 مليون شخص الجوع في عام 2025.

ووفق البرنامج الأممي أن سكان المناطق التي تشهد صراعات نشطة، وخاصة في ولايات تشين وكاشين وراخين، وكذلك منطقة ساجاينج، من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلاد. ووفقا لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ميانمار، سيحتاج ما يقرب من 20 مليون شخص - أي 1 من كل 3 - إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

وقال مايكل دانفورد، ممثل برنامج الأغذية العالمي: "إن الصراع المتزايد في جميع أنحاء البلاد، والقيود المفروضة على الوصول، والاقتصاد المنهار والأزمات المتعاقبة المرتبطة بالطقس تؤدي إلى مستويات قياسية من الجوع".

وأضاف الممثل الاممي أنه نزح أكثر من 3.5 مليون شخص في ميانمار بسبب الصراع المسلح والعنف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 4.5 مليون شخص في عام 2025 مع تجذر الصراع وانتشاره إلى مناطق جديدة.