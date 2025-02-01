افتتاح سوق اليوم الواحد للسلع المخفضة بحى الشروق فى مدينة مرسى مطروح.. صور

مطروح _ حسن مشالي

افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد، لبيع السلع والخضروات بأسعار مخفضة، بمنطقة حى الشروق بالكيلو7 في مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، و رضا جاب الله رئيس المدينة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتنظيم وافتتاح سوق اليوم الواحد، في مختلف مناطق المحافظة، والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة، وتحقيق المستهدف بالتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وتفقد نائب المحافظ، باكيات السوق والمنتجات المعروضة بتخفيضات من 20 % إلى 30 % على السلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية والمدرسية بتخفيضات تصل إلى 50 % استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وشهد السوق إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء السلع المخفضة، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظيم الغرفة التجارية بالمحافظة، ومشاركة العديد من تجار الجملة وتجار الخضروات والفاكهة والأسماك.

ووجه نائب محافظ مطروح، الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق، والإعلان عن أسعار السلع، ومشاركة التجار في الاستجابة لمزيد من التخفيضات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.



افتتاح سوق اليوم الواحد بمطروح



اقبال كبير على سوق اليوم الواحد بمطروح



الفاكهة باسعار مخفضة - سوق اليوم الواحد بمطروح



توفير اسماك ولحوم باسعار مخفضة - سوق اليوم الواحد بمطروح



سوق اليوم الواحد بمطروح يوفر السلع باسعار مخفضة



سوق اليوم الواحد في حي الشروق - مرسى مطروح



نائب محافظ مطروح ومديرة التموين ورئيس الغرفة التجارية



نائب محافظ مطروح يطمئن من المواطنين على جودة السلع وتخفيض الاسعار