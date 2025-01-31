استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع

الدقهلية - سارة الباز

صرح على حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بأن سوق اليوم الواحد المقام على مدار اليوم الجمعة، وغدا السبت للمرة الخامسة على التوالى سيستمر فى نفس الأيام أسبوعيا، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحا، وحتى 5 مساءاً، ويأتي بالتعاون بين المحافظة، ومديرية التموين، وحي شرق المنصورة؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائيه المختلفة بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث تتوافر السلع بأسعار تقل عن نظيرتها فى الأسواق.

كما أوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد قد بدأ في بيع الاسماك بأسعار تنافسية تبدأ من سعر 40 جنيها، وتناسب محدودى الدخل، والأسر المتوسطة.

كما أعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة سوق اليوم الواحد؛ لتوفير كافة السلع الأساسية، والضرورية، واحتياجاتهم من مواد غذائية، ولحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق تناسب محدودى الدخل، وأن هذا السوق يعكس التزام الدولة بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة؛ مما يسهم فى تخفيف الضغوط المالية على الأسر.

يذكر أن سوق اليوم الواحد ينعقد يومى الجمعة، والسبت من كل أسبوع بمدينة المنصورة، وأنه قد نظم من قبل عددا من أسواق اليوم الواحد، الذى تم تنظيمه فى: (دكرنس، المطرية، شربين، بنى عبيد، والجمالية).



