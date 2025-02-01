إعلام عبرى: نتنياهو يخطط لتعيين ديرمر رئيسا لوفد التفاوض بدلا من رئيس الموساد

وكالات

أكدت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يخطط لتعيين ديرمر رئيسا لوفد التفاوض بدلا من رئيس الموساد.

أشارت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر أن تعيين ديرمر إشارة إسرائيلية للوسطاء وحماس أن المفاوضات تتحول من قضية أمنية إلى سياسية.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة يوم الإثنين فى واشنطن، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أكد موقع أكسيوس ان نتنياهو قرر عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل اجتماعه مع ترامب يوم الثلاثاء.

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الغد للتباحث مع ترامب بشأن غزة ومواجهة إيران ووكلائها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.