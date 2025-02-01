أسباب ألم الصدر.. متى يشير لمشكلة قلبية

كتبت فاطمة ياسر

ألم الصدر يمكن أن يكون علامة على مشكلة في القلب، ولكن ليس دائمًا، فهناك أسباب أخرى يوضها التقرير المنشور في موقع Mayo Clinic.

أسباب ألم الصدر

هناك العديد من الأسباب الأخرى لألم الصدر، ومنها:

1. التهاب الحويصلة المرارية.

2. التهاب القصبات الهوائية .

3. التهاب الرئة.

4. التهاب المريء

5. التهاب العضلات.

6.التوتر والقلق.

7. النوبات القلبية.

8. السكتة القلبية.

كما أوضح التقرير الأسباب القلبية لألم الصدر، مثل التهاب الشريان التاجي، والتهاب العضلة القلبية، والتهاب غشاء القلب، والنوبات القلبية، والسكتة القلبية.

ويمكن التمييز بين الأسباب القلبية وغير القلبية لألم الصدر عن طريق إذا كان الألم يستمر لمدة طويلة، فقد يكون علامة على مشكلة قلبية، كما ان نوع الالم فإذا كان الألم حادًا أو شديدًا، فقد يكون علامة على مشكلة قلبية، فإذا كان الألم يحدث في وسط الصدر، فقد يكون علامة على مشكلة قلبية، وفي حالة إذا كان الألم يحدث أثناء ممارسة الرياضة أو الأنشطة الشاقة، فقد يكون علامة على مشكلة قلبية ايضا.

وأشار التقرير، ان الأعراض الأخرى كإذا كان هناك أعراض أخرى مثل الصداع أو الدوار أو التعرق، فقد يكون علامة على مشكلة قلبية، ولذا يجب الذهاب للطبيب في حالة الشعور بالألم لتحديد الطبيب ما هو النوع .