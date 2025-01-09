5 فوائد لكتابة يومياتك منها تعزيز صحتك النفسية وتخفيف التوتر

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تساعدك كتابة اليوميات على تحسين الصحة النفسية، حيث إن محاولة كتابة اليوميات لبضع دقائق فقط كل يوم يمكن أن تساعد في تحويلها إلى عادة مستدامة لتخفيف التوتر، في هذا التقرير نتعرف على فوائد كتابة اليوميات بانتظام، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمكن أن تفيد الكتابة عن الأحداث المرهقة والمؤلمة صحتك الجسدية والنفسية بشكل كبير، وفقًا للدراسات، فإن الوقت الذي تقضيه في كتابة اليوميات حول أعمق أفكارك ومشاعرك يمكن أن يقلل من عدد أيام المرض التي تأخذها.

تساعدك كتابة اليوميات أيضًا على المضي قدمًا وتعميق اكتشاف الذات، من بين فوائد أخرى.

5 فوائد مهمة لكتابة اليوميات

تخفيف التوتر

تعتبر كتابة اليوميات نشاطًا رائعًا لتخفيف الضغط عندما تشعر بالإرهاق أو لديك الكثير من التوتر، وقال الخبراء إن معظم الأشخاص الذين يكتبون اليوميات يبلغون عن انخفاض في مستويات التوتر بعد إكمال هذا التمرين:

يمكن أن تفيد الكتابة عن الأحداث المرهقة والمؤلمة صحتك الجسدية والعاطفية بشكل كبير.

وفقًا للدراسات، فإن الوقت الذي تقضيه في كتابة مذكرات عن أعمق أفكارك ومشاعرك يمكن أن يقلل من عدد أيام المرض التي تأخذها.

كما تساعدك كتابة المذكرات على المضي قدمًا وتعميق اكتشاف الذات، من بين فوائد أخرى.

وقال الخبراء إن كتابة المذكرات لبضع دقائق فقط يوميًا تساعد في تحويلها إلى عادة مستدامة لتخفيف التوتر.

5 فوائد مهمة لكتابة اليوميات

تخفيف التوتر

تُعد كتابة المذكرات نشاطًا رائعًا لتخفيف الضغط عندما تشعر بالإرهاق أو ببساطة لديك الكثير من الأشياء التي تحدث داخليًا. يقول الخبراء إن معظم الأشخاص الذين يكتبون المذكرات يبلغون عن انخفاض في مستويات التوتر بعد إكمال هذا التمرين:

اكتب ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها

اشرح قصة حياتك

اذكر ثلاث أمنيات لديك

تعزز كتابة المذكرات الصحة والعافية

وفقًا للخبراء، فإن الكتابة عن أعمق أفكارك ومشاعرك تساهم في تقليل نوبات المرض وزيارة المستشفيات، وتخفض مستويات ضغط الدم وتعزز الرفاهية.

تساعد في التخلص من الأفكار السلبية

يمكن أن تكون الأفكار السلبية والقلق مزعجة وتؤدي إلى التوتر والقلق. يقول الخبراء إن تدوين أفكارك يساعد في خلق مساحة ومسافة للنظر فيها بطريقة أكثر موضوعية. ويقول الخبراء إن إذا كانت أفكارك لا تخدمك، فلا داعي لتصديقها. يمكنك استخدام كتابة اليوميات لرؤية أفكارك منفصلة عنك.

معالجة المشاعر

تظهر المشاعر بطريقة تؤثر على الأفعال - بوعي أو بدون وعي. تتيح لك كتابة اليوميات معالجة مشاعرك في مساحة آمنة ومحدودة. يمكن أن يكون لتسمية وقبول المشاعر المحددة التي تمر بها تأثير إيجابي.

تعميق اكتشاف الذات

يساعد كتابة اليوميات في اكتشاف جزء أو نمط مختلف كل يوم، حيث توفر كتابة اليوميات وقفة لمساعدتنا على إعادة الاتصال وإعادة اكتشاف من نحن، عندما نكتب، نتعلم:

-تفضيلاتنا

-نقاط الألم

-مخاوفنا

-المفضلة

-الأحلام

نظرًا لأن معظم الناس يتطورون باستمرار، فإن كتابة اليوميات تساعدك على:

-الاستماع

-الشهادة على هذه التغييرات

-قد تتعرف على نفسك بشكل أفضل

كيف يمكنك البدء في كتابة اليوميات؟

تتضمن بعض النصائح للبدء في الكتابة وبناء عادة مستدامة ما يلي:

اتخاذ خطوة صغيرة

عند البدء في كتابة اليوميات، تأكد من ضبط مؤقت لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط في البداية، ثم يمكنك زيادة التوقيتات تدريجيًا.

اختر طريقة بسيطة لدمج عادة التدوين في روتينك

ابدأ بأي طريقة أسهل لدمجها في روتينك - مثل الكتابة على الكمبيوتر، أو استخدام تطبيق على هاتفك، أو استخدام قلم وورقة.

لا تقرأ أحداث مؤلمة

ينصح الخبراء بعدم إعادة النظر في تفاصيل المواقف الصعبة، وإذا شعرت أنك لم تنته من موقف ما، فيمكنك إعادة التركيز على ما أنت ممتن له في الموقف وكيف ستطبق ما تعلمته منه.