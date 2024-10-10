اليوم العالمى للصحة النفسية 2024.. نصائح للتعامل مع الإجهاد النفسى

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية فى يوم 10 أكتوبر من كل عام، وهذا العام، ستبذل منظمة الصحة العالمية مع شركائها جهودا متضافرة لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل، ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية.

وأضافت، إنه في المقابل، يمكن أن تشكل الظروف غير الصحية التي تشمل الوصم والتمييز والتعرض لمخاطر من قبيل التحرش وظروف العمل المتردية الأخرى مخاطر جمة تؤثر على الصحة النفسية ونوعية الحياة بشكل عام ومن ثم على المشاركة أو الإنتاجية في العمل، ولمّا كان 60% من سكان العالم يمارسون عملا، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر اعتلالات الصحة النفسية وحماية ودعم الصحة النفسية في العمل.

وأضافت، إنه من الضروري أن تتعاون الحكومات وأرباب العمل والمنظمات التي تمثل العاملين وأرباب العمل وغيرهم من أصحاب المصلحة المسؤولين عن صحة العاملين وسلامتهم على تحسين الصحة النفسية في مكان العمل، وينبغي أن يشارك العاملون وممثلوهم والأشخاص الذين عاشوا تجربة الإصابة باعتلالات الصحة النفسية مشاركةً هادفةً في الإجراءات المتعلقة بالصحة النفسية في مكان العمل، ومن خلال تسخير الجهود واستثمار الموارد في نُهج وتدخلات مسندة بالأدلة في مكان العمل، يمكننا ضمان حصول الجميع على فرصة للازدهار في العمل والحياة، فلنتخذ إجراءات اليوم من أجل مستقبل أوفر صحة.



وقالت منظمة الصحة العالمية ، إن عبء العمل الزائد وظروف العمل غير الآمنة والتمييز وانعدام الأمن الوظيفي ليست مجرد مسائل تتعلق بمكان العمل، بل هي مخاطر صحية نفسية يمكن أن تؤثر على جودة الحياة والمشاركة أو الإنتاجية في العمل بشكل عام.

وأضافت، لقد ترتبط مخاطر الصحة النفسية، التي تُعرَف أيضًا بالمخاطر النفسية الاجتماعية، بالمحتوى الوظيفي أو جدول العمل، أو الخصائص المحددة لمكان العمل، أو فرص التطور الوظيفي، على سبيل المثال لا الحصر.



جميع العمال لهم الحق في بيئة عمل صحية.

وتوفر بيئات العمل الصحية ما يلي:

- سبل العيش

- الشعور بالثقة والهدف والإنجاز

- فرصة لإقامة علاقات إيجابية والاندماج في المجتمع

-نقطة انطلاق للأعمال والأنشطة المعتادة والمنظمة

هناك بعض الطرق التي يمكن أن تدعم صحتك النفسية في العمل:

1. تعلم تقنيات التعامل مع الإجهاد النفسي

2.انتبه إلى التغيرات في صحتك النفسية

3.اطلب الدعم من صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة أو زميل أو مشرف أو مهني صحي.

نصائح للتعامل مع الإجهاد النفسي..

- ضع حدًّا للوقت الذي تقضيه أمام الشاشات

- تواصَلْ مع العائلة والأصدقاء

-لا تُحمِّل نفسك فوق طاقتها في العمل

- خصِّص وقتًا لنفسك

- اتبِع نظامًا غذائيًّا متوازنًا واشرب كميات كافية من السوائل

- مارس النشاط البدني بانتظام

-احصل على قسطٍ وافرٍ من النوم

- اطلب المساعدة المتخصصة



اليوم العالمي للصحة النفسية