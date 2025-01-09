4 نصائح للتغلب على الغثيان والقيء عند إصابتك بالفيروسات

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع حالات الإصابة أمراض المعدة المزعجة بسبب فيروسات نوروفيروس والإنفلونزا الفترة الحالية، يجب الانتباه إلى اعراض الغثيان والقئ التي تصاحب الأعراض.



حسب موقع " nypost"، عرض أربعة علاجات سريعة ستجعلك تشعر بالتحسن في أي وقت من الأوقات، خاصة إذا كنت تكافح من أجل الاحتفاظ بأي شيء في معدتك بسبب الإصابة بفيروس فى المعدة.

النصيحة الأولى تناول السوائل لمنع الجفاف

يؤدي القيء والإسهال إلى فقدان الجسم للماء والأملاح، مما قد يؤدي إلى الجفاف، لذا من المهم شرب الكثير من السوائل لمنع ذلك، كبار السن والأطفال الصغار وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف ويحتاجون إلى العلاج.

النصيحة الثانية العلاج بالروائح العطرية

العلاج بالروائح العطرية يعد خيارًا آخر إذا كنت تشعر بالغثيان في معدتك، قد يساعد استنشاق الزيوت العطرية من الزنجبيل والنعناع كل بضع دقائق في التخلص من الغثيان.

هذه التقنية مدعومة بأبحاث تظهر أنه عند استنشاقها، تعمل جزيئات الزيت العطري على تحفيز مستقبلات الشم في أنفك، مما يؤدي إلى إرسال إشارات إلى الجهاز الحوفي في دماغك للمساعدة في تخفيف الغثيان، وهو يعد أيضًا علاجًا مناسبًا لبعض مرضى السرطان الذين يعانون من الغثيان المرتبط بالعلاج.

النصيحة الثالثة تمارين التنفس العميق

يمكن لتمارين التنفس العميق أن تكون خدعة فعالة لمنع نفسك من التقيؤ، سواء كان الأمر يتعلق بالغثيان المرتبط بالتوتر أو مشكلة في المعدة، تشير الأبحاث إلى أن تقنيات التنفس هي بديل قوي للأدوية المتاحة دون وصفة طبية والتي يمكنك القيام بها في أي مكان وفي أي وقت.

يمكن أن تساعد هذه التمارين على خفض مستويات التوتر وتحفيز استجابة الجسم للاسترخاء مع تقليل حركة الأمعاء وإنتاج حمض المعدة .

النصيحة الرابعة خاصة بالأطفال

احرص على ترطيب الأطفال الصغار والرضع، لا تصلح المشروبات الرياضية والمشروبات الغازية للأطفال المصابين بفيروس نوروفيروس - اشرب الماء أو العصير الخفيف، أو أعطهم محلول ترطيب، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فيجب عليك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية كالمعتاد.

