4 أشياء ينصح بها الأطباء للتغلب على أعراض فيروس نوروفيروس فى المعدة

كتبت إيناس البنا

مع زيادة حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس، وهو فيروس يصيب المعدة ويسبب القيء والإسهال، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تُظهر البيانات ضعف عدد الحالات حتى الآن هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفقا لموقع "prevention"، فيروس نوروفيروس سيئ للغاية، حيث يبلغ العديد من الأشخاص عن إصابتهم بالإسهال والقيء في نفس الوقت.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن إصابة شخص ما بالمرض تتطلب أقل من 100 جزيء من فيروس نوروفيروس، ويمكن للأشخاص المصابين أن يفرزوا مليارات الجزيئات الفيروسية في القيء والبراز، ونتيجة لذلك، فإن فيروس نوروفيروس مُعدٍ بشكل لا يصدق.

وفقا للتقرير فإن لا يوجد علاج أو علاج محدد لعدوى المعدة، لكن أطباء الأمراض المعدية يقولون إن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للتخلص من الفيروس بأكبر قدر ممكن من الراحة إذا أصبت بالعدوى، وإليك ما تحتاج إلى معرفته.

نصائح الطبيب لعلاج جرثومة المعدة الناتجة عن فيروس نوروفيروس

لسوء الحظ، لا يوجد دواء محدد لعلاج فيروس نوروفيروس أو لقاح للوقاية منه، ومع ذلك، يقول الأطباء إن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للبقاء مرتاحًا قدر الإمكان (ومن ثم تسريع تعافيك) أثناء التعامل مع المرض.

تناول رشفات صغيرة من السوائل

الجفاف يشكل مصدر قلق كبير في حالة الإصابة بفيروس نوروفيروس، مما يجعل من المهم محاولة البقاء رطبًا قدر الإمكان، تناول رشفات صغيرة من السوائل، ولا يجب أن تتناول الكثير من السوائل دفعة واحدة لأنها قد تتفاقم على الفور.

تجديد الإلكتروليتات بجسمك

شرب المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات، مثل المشروبات الرياضية، تعد خيارًا جيدًا إذا كنت تتناولها، كما يمكنك حتى تجربة العصائر المخففة بالماء لتزويدك بالجلوكوز.

تناول الباراسيتامول

يمكن أن يساعد الباراسيتامول في مكافحة الحمى وأي آلام قد تشعر بها، ومع ذلك، يقترح تجنب الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين، قد يصاب بعض الأشخاص بتهيج المعدة بسببها.

حاول أن تأكل شيئا عاديا

إذا لم تتحمل معدتك ذلك، سيكون من الجيد تناول السوائل فقط ليوم أو يومين، ولكن إذا شعرت أنك تستطيع تناول شيء ما، ركز على "تناول شيء غير حار"، وبدلا من ذلك يمكن تناول (الموز والأرز والخبز المحمص) حتى يتوقف الغثيان والقيء.

متى يجب عليك زيارة الطبيب عند الإصابة بجرثومة المعدة الخاصة بالفيروس؟

الخبر السار، إن وجد، مع فيروس نوروفيروس: يميل الأشخاص إلى الشعور بالتحسن في غضون يوم إلى ثلاثة أيام.

ولكن إذا كنت تعاني من القيء والإسهال المستمر، أو ضعف شديد، أو كنت من كبار السن، ينصحك التقرير بزيارة الطبيب للحصول على سوائل وريدية وأدوية مضادة للقيء، والتي يمكن أن تساعد في وقف القيء.

إذا كنت تشعر بعدم الارتياح ولكنك تشعر أنك قادر على التعامل مع هذا المرض في المنزل بمفردك، ينصحك الطبيب بالتركيز فقط على تناول السوائل، لأن المشكلة الرئيسية هي الجفاف.