وزير الخارجية الأمريكي يعلن آخر حزمة مساعدات إلى أوكرانيا في عهد بايدن

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم حزمة أخرى كبيرة من الأسلحة والمعدات المطلوبة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح بلينكن أن المساعدات تشمل صواريخ وذخائر تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وتعد الحزمة هي آخر حزمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والذي من المقرر أن يترك السلطة في 20 يناير الجاري، بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب

وفي سياق آخر، وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء، عن أمله في إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا خلال أقل من ستة أشهر.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر إقامة ترامب في منتجع مار إيه لاغو بفلوريدا، سأل الصحفيون رئيس البيت الأبيض المستقبلي عما إذا كان من الممكن إجراء مفاوضات مع بوتين في غضون الأشهر الستة المقبلة، فأجاب ترامب: "ستة أشهر؟ لا، كما أعتقد، آمل في وقت أقرب بكثير من ستة أشهر".



وقبل ذلك، قال ترامب خلال حديث مع الصحافة، إنه على علم باستعداد الرئيس الروسي للمفاوضات، لكنه اعتبر أن مثل هذه الاتصالات ممكنة فقط بعد عودته بشكل رسمي إلى البيت الأبيض، الأمر الذي سيتم في 20 يناير الجاري، وأضاف أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد الموعد التقريبي للاتصال بنظيره الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وأشار في حديثه للصحفيين إلى أن "هذه كانت كارثة لبايدن، ولم يكن من الممكن أن تحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعل"، ووفقا لترامب، نتيجة لتصرفات رئيس البيت الأبيض المنتهية ولايته، يموت الناس الآن ويتم تدمير المدن.