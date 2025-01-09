اليوم السابع
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هيئة الدواء: ضبط 27 مؤسسة غير مرخصة وأدوية مهربة تقدر بـ29 مليون جنيه

الخميس، 09 يناير 2025 03:02 م
هيئة الدواء: ضبط 27 مؤسسة غير مرخصة وأدوية مهربة تقدر بـ29 مليون جنيه أدوية
كتب وليد عبد السلام

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قامت هيئة الدواء المصرية،  خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

شمل المرور ما يزيد على 15 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ ما يقرب من 177 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيث تم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من  ضبط 27 موقعاً للتصنيع غير مرخص، شملت 3 أماكن تصنيع في محافظات المنوفية والجيزة والإسماعيلية، وذلك قبل تداولها بالأسواق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 29 مليون جنيه مصري.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.







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هيئة الدواء

الادوية المهربة

الصيدليات

المستلزمات الطبية



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