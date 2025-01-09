مصرع 6 أشخاص إثر تدافع الآلاف للحصول على تذكرة مجانية لزيارة معبد هندوسي

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر تدافع جنوب الهند بعد أن اصطف الآلاف خارج أحد أكثر المعابد الهندوسية زيارة للفوز بزيارة مجانية للمعبد.

وأقامت السلطات مكاتب في مدرسة لتسليم التذاكر اعتبارًا من يوم الخميس للمصلين لزيارة معبد "سري فينكاتيسوارا سوامي"، المعروف شعبياً باسم تيروباتي، في ولاية أندرا براديش خلال الفترة من 10 إلى 19 يناير، وهي فترة تعتبر مليئة بالحظ السعيد من قبل السكان المحليين، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" المحلية.

واصطف الآلاف في طوابير، منذ وقت مبكر من يوم الأربعاء، للحصول على تذاكر (على شكل عملات رمزية) لزيارة المعبد الذي يبلغ عمره حوالي ألفي عام، ووقع التدافع، وفقًا لمكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أشعر بالألم بسبب التدافع في تيروباتي بولاية أندرا براديش. أفكاري مع أولئك الذين فقدوا أحبائهم.