مركز بحوث الصحراء: حصر وتصنيف الأراضى الزراعية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية أنه يتم تنفيذ دراسات حصر وتصنيف الأراضى بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للعمل الميداني وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين بكافة مناطق الجمهورية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وأوضح شوقى أن هذه الدراسات تأتي ضمن سلسلة من الدراسات الشاملة التي تم تنفيذها لحصر وتصنيف الأراضى فى مناطق مختلفة من الجمهورية، بما في ذلك رفح والشيخ زويد وسط سيناء.



وأضاف أن المركز يقدم خدماته استجابة لاحتياجات المجتمعات الصحراوية، وهو حريص على التواصل المستمر مع المزارعين في تلك المناطق، من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه تنمية وزراعة الصحراء.

من جانبه، أشار عزت إلى أن مركز بحوث الصحراء يقوم بإجراء دراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة في المنطقة، وتحديد محددات الاستغلال الزراعي، بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع في شمال سيناء.