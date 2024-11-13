اليوم السابع
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مركز بحوث الصحراء: تقديم الدعم الفنى والإرشادات لمزارعى التجمعات فى سيناء

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:26 ص
مركز بحوث الصحراء: تقديم الدعم الفنى والإرشادات لمزارعى التجمعات فى سيناء وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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يواصل علماء مركز بحوث الصحراء للأسبوع الثاني على التوالي تواجدهم في الساعات الأولى من الصباح داخل التجمعات الزراعية بسيناء لتقديم الدعم الفني والتدريب الميداني للمزارعين على الممارسات الزراعية السليمة، بالإضافة إلى تفقد الحقول الإرشادية.

أوضح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الجهود تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للمركز تجاه المجتمعات الصحراوية، حيث يتم تدريب المزارعين عمليًا داخل أراضيهم على أحدث الممارسات الزراعية الجيدة.

أضاف شوقي أن التدريب ركز على تقنيات تقليم أشجار الزيتون، إضافة إلى خدمات ما بعد التقليم، وكيفية اكتشاف وفحص الأشجار، فضلاً عن تقديم الإرشادات الخاصة بإضافة الخدمة الشتوية لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأشار شوفى الى أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة المزارعين وتعزيز مهاراتهم بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم، خصوصاً في ظل دخول موسم التقليم، مما يبرز أهمية اتباع ممارسات زراعية سليمة.

وشملت الزيارات الميدانية كافة التجمعات الزراعية في مدينتي الحسنة ونخل بسيناء، حيث لاقت هذه الجهود استحسان المزارعين وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه مركز بحوث الصحراء في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الصحراوية من خلال مبادرات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء واهمها اسال واستشير قبل ما تدفع كتير التي يتواصل علماء المركز مع المنتفعين للرد علي استفساراتهم علي مدار الساعة.
 







وزارة الزراعة

بحوث الصحراء

سيناء

التجمعات الزراعية



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