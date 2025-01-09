محافظ سوهاج يناقش خطة المحافظة لخدمة القطاع السياحى والآثار

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم قطاع السياحة والآثار بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية إقليميا ودوليا، والاستفادة من المقومات الأثرية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور أسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، والدكتور محمد نجيب رضا مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمود فتحي مدير مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، و عصام عبد القهار مدير شركة مصر للسياحة.

وقد وافق المجلس على توفير عدد من البازارات بمرسى ناصر السياحي لصالح أصحاب الحرف التراثية لعرض وتسويق منتجاتهم، وخدمة السائحين المترددين على المرسى، كما تطرق الاجتماع لمناقشة استعدادات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإقامة مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، في عيد سوهاج القومي القادم، والذي وجه المحافظ بدراسته والإعداد له بشكل مناسب.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التنسيق بين مديرية الطرق والنقل والوحدات المحلية وآثار سوهاج لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق البديلة المؤدية إلى الأماكن الأثرية، ومنها "معبد أبيدوس، ومعبد إتريبس، ومقابر السلاموني"، لتيسير وصول الحافلات السياحية لتلك المناطق، وذلك بحسب رؤية عدد من الشركات السياحية .

وفي إطار خطة المحافظة لزيادة المنتج السياحي من خلال استغلال كافة المقومات التي تتمتع بها سوهاج، وجه المحافظ مدير عام آثار سوهاج بحصر جميع المقاصد السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وإعداد خطة بالتعاون مع الجهات المعنية للتسويق الجيد لها، واستغلال هذه المناطق، وفتحها أمام الزائرين من مختلف الجنسيات، لتكون مقاصد سياحية دائمة للزائرين من خارج مصر وداخلها .

واختتم المجلس الاجتماع بمناقشة خطة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، والتي تضمنت ثلاث محاور رئيسية وهي "التنمية السياحية، والتنشيط السياحي، والإعلام السياحي".