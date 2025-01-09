محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال منظومة التقنين والتصالح بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث ملفات تقنين عام 2006، استكمالًا لمتابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين، حيث وجه المحافظ بإعداد خطة أسبوعية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمتقدمين بملفات تقنين عام 2006 "كراسة الشروط"، كما شدد على مراجعة مستحقات الدولة المالية الخاصة بهذه الملفات.

وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بتخفيض مديونية الصيادين المتخصصين فى الصيد من منطقة بحيرلت مفيض باريس جنوب المحافظة بنسبة 50% يتم دفعها على عدة أقساط على مدار العام و بتذليل كافة العقبات أمام مجموعات الصيد بالبحيرة، وتثبيت رسوم الصيادين المقرر دفعها شهريًا.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لبحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس، اليوم الخميس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ومجموعة من الصيادين.

ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها المراقبة الدورية على السيارات المحملة بالأسماك، وتشديد الرقابة على المنافذ؛ للتأكد من تحصيل مستحقات الدولة والتزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.