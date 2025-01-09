محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق منشأة ناصر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منذ قليل، موقع حريق نشب منذ قليل فى مخزن بمنشأة ناصر، لمتابعة أعمال إخماد الحريق وجهود الحماية المدنية.

وفى السياق دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات اطفاء بمحاولة السيطرة على حريق مخزن تدوير بلاستيك بعدما امتد لـ 4 منازل فى منشأة ناصر فيما تم فرض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق فى مخزن تدوير للمواد البلاستيكية وامتد لمنازل بمنشأة ناصر ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.



