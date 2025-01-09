اليوم السابع
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دير سمعان الخراز: حريق منشأة ناصر بعيدا عن الدير

الخميس، 09 يناير 2025 08:32 م
دير سمعان الخراز: حريق منشأة ناصر بعيدا عن الدير دير سمعان الخراز
كتب: محمد الأحمدى

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أكد اللواء أسامة حليم مدير أمن دير سمعان الخراز فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اندلاع نيران كثيفة فى عدد من المنازل بمنطقة منشية ناصر بجوار دير سمعان الخراز بمنطقة المقطم، مؤكدا أنها بعيدة عن الدير والدير أمن تماما.

ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع فى عدد من المنازل بمنطقة منشأة ناصر،  وتم رفض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق فى منازل بمنشأة ناصر ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.







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دير سمعان الخراز

المقطم

منشيه ناصر

حريق دير سمعان الخراز



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