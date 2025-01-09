محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذى للمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، عدة قرارات في إطار دفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الأقصر، تكليف محمد مهدى غزالى للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عمله لحين شغلها، كما تم تكليف عمرو حسين كامل نائباً لمدير الإدارة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة .

فيما أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الأحد الماضي، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز الطود، وذلك فى إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.

وتضمنت حركة التنقلات نقل هشام علي حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الطود غرب، ونقل بصري النوبي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ونقل محمد عبدالمعز جلال، قائم بأعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، ونقل محمد حسن على، رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي.

وأوضح محافظ الأقصر، أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء القرى والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، لافتا إلى أن حركة التنقلات تأتى فى إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، وكذلك محاسبة المقصرين، وأشار إلى أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.