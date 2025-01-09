محافظة الوادى الجديد: تنفيذ قوافل طبية مجانية ضمن جهود التحالف الوطني وحياة كريمة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ قافلة طبية اجتماعية مجانية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتى تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 11 يناير الجاري، وتضم القافلة تخصصات طبية "باطنة ـ أطفال ـ أنف وأذن ـ جلدية ـ جراحة عامة ـ جراحة أوعية دموية ـ عظام ـ نساء وتوليد - مسالك بولية)، بمقر مستشفى الخارجة التخصصي.

ويتم تنفيذ تلك القافلة في إطار حرص الدولة على رفع المعاناة من على كاهل الأسر المصرية ومن خلال دور وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق أهداف الدولة ومساعيها في مد مظلة الحماية الاجتماعية من خلال الشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والذي يتمثل في التحالف الوطني، بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن تصل جميع خدمات وأنشطة التحالف الوطني إلى أبناء المحافظة.

وفى سياق متصل تستكمل مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال قافلة «حياة كريمة» العلاجية بقرية صنعاء بواحة الخارجة، ضمن جهود وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.