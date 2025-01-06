تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية سندوة بالخانكة بالتنسيق مع جامعة بنها.. الاثنين

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على استمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالقرى والمراكز للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الأنشطة التوعوية المختلفة وكافة الخدمات في مختلف المجالات بطريقة تكاملية تساهم في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم ضمن خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعي يشارك في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ القليوبية، أن جامعة بنها بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، سوف تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سندوة التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 بالوحدة الصحية بالقرية لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب"، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل "جراحة الأورام، الرمد، العظام، والباطنة"، بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.