محافظة القاهرة: لا توجد إصابات بحريق منشأة ناصر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق منشأة ناصر، والذى نشب بمخزن لتدوير البلاستك، وامتدت بـ 3 عقارات مجاورة، حيث نشبت النيران الساعة 6 ونصف مساءا، بمصنع بلاستيك بشارع شاكر توفيق فى منطقة الزرايب بمنشأة ناصر، وامتد الي ثلاث عقارات مخازن بلاستيك وتم الدفع ب 10 سيارات حماية مدنية وعدد 2 خزان، حيث أكدت محافظة القاهرة انه لا توجد اصابات وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن حريق منشأة ناصر طال 4 منازل متجاورة، مشيرا إلى أن جهود الحماية المدنية تمكنت حتى الأن من إخماد النيران ب3 منازل وجارى الأن إخماد النيران بالعقار الرابع.



وأضاف محافظ القاهرة ، لـ اليوم السابع، أنه يتواجد الأن بموقع الحريق لمتابعة جهود الحماية المدنية، لإخماد الحريق ومنع امتداد النيران لعقارات أخرى، وسيتم المتابعة بشكل كامل وفعحص العقارات انشائيا لبيان مدى تأثرها بالحريق.

وتواج الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق الذي نشب بأحد المنازل والذى يضم مخزن، بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر وامتد ل 3 مخازن بمنازل مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع لتدوير البلاستك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء وخزانين للمياه .

كما تم فرض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.



جانب من الحريق



حريق بمصنع بلاستيك بشارع شاكر توفيق فى منطقة الزرايب بمنشأة ناصر



محافظ القاهرة يتفقد موقع الحريق