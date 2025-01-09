محافظة القاهرة تنفى إمتداد حريق منشأة ناصر لـ 10 عقارات

كتب سيد الخلفاوى

نفت محافظة القاهرة ما يتردد بشأن امتداد الحريق الذى نشب فى منطقة منشأة ناصر إلى عشر عقارات، وأكدت محافظة القاهرة أن الحريق نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية، بشارع شاكر توفيق، بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر.

وأضافت المحافظة، أن الحريق امتد لـ 3 مصانع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى 3 مصانع، وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات، مع تواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات الإطفاء.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن حريق منشأة ناصر طال 4 منازل متجاورة، مشيرا إلى أن جهود الحماية المدنية تمكنت حتى الأن من إخماد النيران ب3 منازل وجارى الأن إخماد النيران بالعقار الرابع.



وأضاف محافظ القاهرة ، لـ اليوم السابع، أنه يتواجد الأن بموقع الحريق لمتابعة جهود الحماية المدنية، لإخماد الحريق ومنع امتداد النيران لعقارات أخرى، وسيتم المتابعة بشكل كامل وفعحص العقارات انشائيا لبيان مدى تأثرها بالحريق.

وتواج الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق الذي نشب بأحد المنازل والذى يضم مخزن، بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر وامتد ل 3 مخازن بمنازل مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع لتدوير البلاستك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء وخزانين للمياه .

كما تم فرض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.



اخماد الحريق



الحماية المدنية



جولة المحافظ



سيطرة الحماية المدنية على الحريق