محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد فى روض الفرج اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة سوق اليوم الواحد ، اليوم الخميس، بمنطقة روض الفرج لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب الجميع ، وذلك أمام قصر طوسون بشارع طوسون، كما يتواجد فى بعض مناطق بالقاهرة على مدار الأسبوع في مناطق مختلفة بالعاصمة، ويتم تنظيم السوق على مدار يوم إلى يومين بهذه المناطق، كما يتم التوسع في اختيار أماكن أخرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

ويتواجد أيضا أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، ويتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتي المرج وعين شمس.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.