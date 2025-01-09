لزيادة التركيز والتخلص من النسيان.. القيلولة اليابانية الحل

كتبت فاطمة ياسر

النسيان وضعف التركيز والتعب كلها أعراض لضباب الدماغ، و يعاني الكثير منا من مثل هذه الانخفاضات في الإنتاجية طوال يوم العمل، ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة سهلة لإعادة شحن وتعزيز تركيزك أثناء وجودك في المكتب؟..

أوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أنه يمكن للقيلولة اليابانية "إنيموري" أن تكون علاجًا فعالًا لضباب الدماغ، وذلك عكس القيلولة التقليدية.

فتتضمن القيلولة اليابانية النوم سراً في مكان عام، وغالبًا أثناء الجلوس في وضع مستقيم، فتسمح هذه الممارسة المتجذرة في الثقافة اليابانية، للناس بأخذ قيلولة سريعة دون أن يبدو غير محترف، ويتيح هذا العلاج لضباب الدماغ للناس التعافي من الإرهاق واستعادة الطاقة.

ما هي القيلولة اليابانية " إنيموري"؟

إنيموري هي تقنية يابانية فريدة من نوعها للقيلولة بهدوء في أي مكان، وعادة ما تكون أثناء الجلوس في وضع مستقيم، وتُعتبر وسيلة مقبولة اجتماعيًا للاسترخاء في مكان العمل، وخاصة في اليابان، حيث ساعات العمل الطويلة شائعة، و في حين أن هذه الممارسة غير مستحبة في العديد من المناطق الغربية، إلا أنها تُعتبر رمزًا للتفاني والعمل الشاق في اليابان، مما يعني أن الشخص منخرط جدًا في وظيفته لدرجة أنه نام من التعب.

وغالبًا ما تتكون القيلولة اليابانية من قيلولة قصيرة، مما يسمح للناس بتجديد عقولهم دون أن يبدو غير محترفين.

القيلولة أثناء النوم: هل هي علاج فعال لضباب الدماغ؟

يمكن أن تكون القيلولة اليابانية السرية في الأماكن العامة علاجًا مفيدًا لضباب الدماغ، حيث كشفت دراسة نُشرت في Partners Universal Innovative Research Publication أن القيلولة القصيرة، مثل تلك التي يتم أخذها أثناء القيلولة التقليدية، فيمكن أن تعزز اليقظة والوظائف الإدراكية والإنتاجية بشكل عام، ويمكن أن تساعد بالسماح للدماغ بالراحة وإعادة الشحن، حتى لفترة قصيرة، في مكافحة الإرهاق العقلي مع تحسين التركيز والانتباه أيضًا.

ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن الفعالية ستختلف بناءً على السمات الشخصية والسبب الجذري لضباب الدماغ، فإذا كنت تعاني من ضباب دماغي مستمر، فاستشر ممارس الرعاية الصحية لاستبعاد أي مشاكل طبية أساسية.

كيفية ممارسة القيلولة اليابانية؟

إليك طريقة سهلة لاتباع قيلولة إنيموري كعلاج لضباب الدماغ، وهي :

-اختر الوقت والمكان المناسبين، عادة ما يتم أداء الـقيلولة في مكان هادئ وغير مزعج، مثل المكتب أو في وسائل النقل العام، فاختر الوقت والمكان المناسبين لجدول عملك، واختر وقتًا يمكنك فيه أخذ استراحة قصيرة.

-اضبط مؤقتًا: للتأكد من عدم نومك لفترة طويلة، اضبط مؤقتًا لمدة 15 إلى 20 دقيقة، سيساعدك هذا على تجنب الشعور بالخمول أو الارتباك عند الاستيقاظ.

-ابحث عن وضع مريح: اجلس في وضع مستقيم مع الحفاظ على ظهرك مستقيمًا. إذا أمكن، استند إلى الحائط أو مسند الرأس للحصول على دعم إضافي.

-استرخِ وأغلق عينيك: خذ عدة أنفاس عميقة لتهدئة جسدك وعقلك. أغمض عينيك واسمح لنفسك بالاستغراق في النوم.

-استيقظ منتعشًا: عندما يرن المنبه، افتح عينيك برفق وقم بالتمدد. يجب أن تشعر بالانتعاش واليقظة والاستعداد لمواجهة بقية يومك.

-لا تفرط في ذلك: من المفترض أن تكون القيلولة القصيرة لتجنب القيلولة الطويلة التي قد تؤثر على دورة نومك الليلية.

-تذكر أن تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر هو ممارسة ثقافية قد لا تكون مناسبة في جميع المواقف، من المهم احترام الآخرين وتجنب إزعاجهم في عملهم أو أنشطتهم، إذا لم تكن متأكدًا من مدى ملاءمة تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر في موقف معين، فمن الأفضل توخي الحذر وتجنب تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر.