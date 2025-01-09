قرارات مهمة لمحافظ السويس في اللقاء الأسبوعي.. تعرف عليها

السويس- صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس الإجتماع الأسبوعي لرؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفعالية ، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام وعبد العال البدرى السكرتير العام المساعد.



استهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير لجميع الجهات والعناصر الأمنية التي ساهمت في تأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بجهودهم التي ساعدت في الحفاظ على الأمن والنظام.



وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة إتخاذ قرارات الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي منذ اللحظة الأولى لظهورها ، مشيرًا إلى أهمية عدم التهاون في هذا الملف للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مؤكدا علي أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالإجراءات القانونية.



وكلف المحافظ أحمد على المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة بإجراء دراسة شاملة لتقليل الفترة الزمنية عند صيانة وإصلاح اي معدات أو أدوات لتوفير الوقت وإجراء عمليات الصيانة والإصلاحات اللازمة للمركبات والمعدات التابعة للمحافظةلتدخل الخدمة وتؤدي دورها بفاعلية وعلي أكمل وجه.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة التنفيذ لضمان استمرار كفاءة العمل والحفاظ على جاهزية المعدات اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة.



كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق المباشر مع اللواء حسام الدين مصطفى مستشار المحافظ للشئون الفنية لضمان وضع آليات فعّالة تسهم في تسريع الإجراءات، مع التأكيد على الالتزام بالشفافية وترشيد النفقات بما يحقق أعلى استفادة من الموارد المتاحة.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع على جميع الجهات الحكومية أهمية وضع تعليمات واضحة ومباشرة تتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين.

كما شدد على ضرورة تحديد الوثائق والأوراق المطلوبة لكل خدمة بشكل دقيق والإعلان عنها في أماكن واضحة للجميع بالمصالح والجهات الحكومية.



وأشار اللواء طارق الشاذلي إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، وضمان تسهيل حصولهم على الخدمات دون تعقيد أو تعطيل لمصالحهم، مع تعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات الحكومية. كما طالب الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل به.



شدد محافظ السويس ، على ضرورة الفصل التام بين الخلافات الشخصية ومتطلبات العمل، مؤكدًا أن المصلحة العامة للمواطنين يجب أن تكون الأولوية القصوى لجميع العاملين في الأجهزة الحكومية ، داعيا إلى نبذ أي خلافات شخصية قد تؤثر على سير العمل أو تؤخر تقديم الخدمات للمواطنين، ومشددًا على أهمية التعاون بين العاملين والالتزام بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن.



كما أكد اللواء طارق الشاذلي على مديرية الطرق والكباري ضرورة إعداد خطة صيانة سنوية شاملة تهدف إلى إعادة الشيء إلى أصله في جميع مشروعات الطرق والبنية التحتية ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج.



كما قدم العميد عصام محمد مدير إدارة المرور تقرير عن المتابعة المستمرة لطريق الجلالة وإستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق و تعزيزه بالردارات المتحركة وتكثيف الحملات المرورية عليه.



وقدمت زينب محمد سكرتير حي السويس عرضاً حول الحملة التي تمت للتفتيش علي المحال التجارية بنطاق الحي لمراجعة التراخيص ونشاط هذه المحلات، وانذارأصحابها وتحريرمحاضر للمخالفين.



وقدمت المهندسة جهاد احمد سكرتير حى الأربعين عرضاً حول رفع كفاءة شارع الجيش ابتداء من المثلث إلى أبو الحسن من أعمال تجريد الأتربة و دهانات و إنارة و أيضا رفع كفاءة و إصلاح سيارة داخل جراج الحى.

وقدمت أيضا ثناء غازى سكرتير حى فيصل عرضا عن حملة النظافة بمنطقة اسبيكو وأعمال رفع الكفاءة بقرية الرائد والمركز الطبي.



كما قدمت المهندسة رضا عبود مدير جهاز التجميل و الحدائق عرضاً عن صيانة حديقة قصر الثقافة و جانب من ازالة الحشائش والأشواك من حديقة قصر الثقافة وأيضا أعمال صيانة حديقة منطقة الفرز.



وفي الإجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الاسبوعى في مجال تقنين أراضي الدولة علي مستوي الأحياء ، وملفات التصالح في مخالفات البناء وحدلات الإزالات ورفع الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة.



كما عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمس فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية.



وفى نهاية اللقاء أكد المحافظ على أهمية مواصلة العمل الجاد وتكثيف الجهود لتطوير منظومة العمل الحكومي، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

