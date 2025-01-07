اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يناير 2025 03:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استمرارًا لحملة «دفء وطمأنينة»..

بيت الزكاة والصدقات يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة السويس

الثلاثاء، 07 يناير 2025 02:58 م
بيت الزكاة والصدقات يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين بمحافظة السويس بيت الزكاة والصدقات يوزع بطاطين ومواد غذائية
كتب لؤى على

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أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة والمواد الغذائية على المستحقين في محافظة السويس، في إطار حملة «دفء وطمأنينة» لحمايتهم من برد الشتاء.

 

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 7 من يناير 2025م، أن حملة «دفء وطمأنينة» التى أطلقها هذا العام تستهدف توزيع البطاطين والألحفة والملابس الشتوية والجواكت والأحذية لجميع الأعمار، فضلًا عن توزيع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع والمناطق النائية في كل المحافظات.

 

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «دفء وطمأنينة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» تستهدف توزيع مئات الآلاف من البطاطين والملابس الشتوية الجديدة، والمواد الغذائية؛ وذلك في إطار برنامج «ستر وغطاء» أحد البرامج التنموية لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية؛ في جميع المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم وطمأنتهم.







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بطاطين

بيت الزكاة

الازهر الشريف

السويس



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