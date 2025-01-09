اليوم السابع
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الخميس، 09 يناير 2025 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عائلات الأسرى الإسرائيليين يدعون إلى اتفاق حول غزة لإعادة الرهائن بأسرع وقت

الخميس، 09 يناير 2025 06:00 م
عائلات الأسرى الإسرائيليين يدعون إلى اتفاق حول غزة لإعادة الرهائن بأسرع وقت غزة
وكالات

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قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن الكثيرين قتلوا نتيجة الضغط العسكري في غزة الذي يعرض حياة الرهائن للخطر.

وأضافوا، في بيان، أن "الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين بغزة لا تتم إلا عبر اتفاق وندعوكم للتوقيع عليه".

وشددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت لإطلاق سراح المختطفين.

وفي السياق نفسه، كان قد شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط يبدو قريبا، معربا عن أمله في إنجازه خلال الفترة المتبقية للرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال بلينكن: "قريبون جدا بشأن اتفاق حول الرهائن ووقف إطلاق النار بالشرق الأوسط ونأمل إنجازه في الوقت المتبقي لنا".







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الرهائن الإسرائيليين

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