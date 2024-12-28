عائلات الأسرى الإسرائيليين: نناشد ترامب الضغط على نتنياهو لعقد صفقة تبادل

محمد جمال

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال احتجاج ضد نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا ذريعة لتعطيل الصفقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وناشدت عائلات الأسرى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الضغط على نتنياهو وعدم القبول بصفقة جزئية.

وأكدت عائلات الأسرى أن نتنياهو مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى، مشيرة إلى أنه على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة.

وأشارت إلى أن نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت، مؤكدين أن وزير المالية الإسرائيلى سموتريتش يريد بناء المستوطنات على رفات مخطوفينا.



