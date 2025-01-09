ضمن جهود التحالف الوطنى.. توزيع بطاطين وألحفة لــ400 أسرة بقرى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنفيذ حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين وألحفة على 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق بمحافظة سوهاج، حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، حيث تم توزيع المواد الشتوية في قرية الحسنة بمركز طما، وقريتي بني هلال والحرادية بمركز المراغة، وقرية أولاد عزاز بمركز سوهاج.

وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتخفيف المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الأجواء الشتوية الباردة، حيث تم توفير البطاطين والألحفة لمساعدتها على مواجهة برد الشتاء القارس.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من توزيع هذه المساعدات هو إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عنهم، كما شدد على أهمية التأكد من أن المستفيدين من الحملة هم بالفعل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، مع التأكد من دقة المعلومات المقدمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح شعبان، أن الحملة تأتي في إطار حملة أوسع تحمل اسم "ستر ودفا وإطعام"، التي أطلقتها الجمعية لمساعدة الأسر الفقيرة في جميع أنحاء محافظة سوهاج لمجابهة فصل الشتاء، مضيفا أن المستفيدين من هذه الحملة هم الأسر التي لا يوجد لها عائل، مثل الأرامل والأيتام، أو الأسر التي يعاني عائلها من مرض يمنعه من توفير قوت يومه.

وأكد مدير عام الجمعية أن فرق العمل المنتشرة في مختلف قرى ومدن سوهاج قامت بتنفيذ مسح شامل لتحديد احتياجات الأسر الأكثر إلحاحًا، والتي غالبًا ما تعاني من ظروف معيشية صعبة وافتقار لفرص العمل وتعمل الجمعية على تقديم الدعم لمساعدة هذه الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ويذكر أن حملة توزيع الألحفة والبطاطين تعتبر نشاطًا تقوم به جمعية الأورمان كل عام مع بداية فصل الشتاء وقد نجحت الجمعية في توزيع ملايين البطاطين والألحفة على الأسر الأولى بالرعاية على مدار السنوات السابقة، في إطار حرصها على تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حياة كريمة.



وصول المبادرة للقرى