رئيس هيئة الإسعاف: إدخال خدمات الإسعاف البحرى لمصر لأول مرة خلال 3 شهور

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف أنه تم تطوير 13 مركز للإسعاف على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الإسعاف المصرى أقدم إسعاف فى منطقة الشرق الأوسط والأكثر حداثة وتطويرا مشيرا إلي أنه سيتم إضافة خدمة جديدة ضمن خطط تطوير الإسعاف وهى تحديد موقع المتصل.

وقال الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف فى حوار لـ"اليوم السابع" إن خدمة تحديد كوقع المتصل بهيئة الإسعاف ستعمل على تحديد موقع المتصل فى نطاق 25 كيلو، مشيرا إلى أن هذة الخدمة سيتم إضافتها فى الربع الأول من 2025 وتابع : هذة الخدمة ستحل كثير من المشاكل خاصة على الطرق السريعة وسيتم ذلك مع جهاز الاتصالات.

وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تستقبل 50 ألف مكالمة يوميا فى نطاق القاهرة الكبرى والحقيقى من هذة المكالمات من 7 إلي 9 آلاف فقط مضيفا أن الهيئة لا تستهدف الربح وانما تقدم خدمات مدعمة مضيفا أن عدد سيارات الإسعاف الخاصة المرخصة تشمل 3500 سيارة مشيرا إلي هيئة الإسعاف تمتلك 11 لانش إسعاف نهرى.

وتابع: سيتم إدخال خدمات الإسعاف البحرى فى مصر خلال 3 شهور فى عدد من الموانى المصرية لأول مرة وذلك من خلال توفير 6 لانشات بحرية وستكون كل الخدمات الخاصة به مدفوعة.