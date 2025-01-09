رئيس مياه الأقصر يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط مياه نجع الترعة الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، جولة تفقدية تابع خلالها أعمال إحلال وتجديد خط مياه 4 بوصة نجع الترعة الغربى، والذى تم تنفيذه بهدف القضاء على مشكلة ضعف المياه بالمنطقة.

كما تابع رئيس شركة مياه الأقصر، خلال جولته سير العمل في بوستر نجع الشيخ الذي يغذى منطقة السواقى وشرق السكة الحديد، وذلك لضمان جودة وصول المياه للمواطنين، فيما تفقد محطة رفع صرف صحى رقم (8) الرئيسية بنجع الشيخ والتى تم إنشاؤها ودخولها الخدمة عام 2002، حيث تفقد البيارة وعنبر الطلمبات ويحتوى على عدد (6) طلمبات رأسية تصرف الطلمبة الواحدة 200 ل / ث ورفع 40 مترا، وأكد على جاهزية المولد ليقوم بتشغيل المحطة على الحمل الكامل بنسبة 100% فى حالة انقطاع الكهرباء.

يذكر أن محطة (8) الرئيسية تستقبل التصرفات الواردة من عدد (5) محطات رفع فرعية ( الزراعة - احمد عصمت - الشيراتون- رواج البياضية- فندق الجولي فيل ) بالإضافة إلى شبكات انحدار مدينة البياضية وشبكات انحدار حوض 18 بمدينة الأقصر، وتقوم محطة (8) برفع الصرف الصحي إلى محطة معالجة الحبيل من خلال خط طرد قطر 700 مم GRB.

وكان قد عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعا لعرض خدمات وأنشطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإنجازات الشركة خلال عام 2024، وذلك فى إطار كسب رضا المواطنين وترتيب أولوياتهم بما يلبي احتياجاتهم، وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، الخدمات المقدمة للمواطنين من الشركة وموقف المشروعات بقرى حياة كريمة بمركزى أرمنت وإسنا والمشروعات المقرر إقامتها فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، كما تم عرض المشروعات التى تم افتتاحها ومواعيد تسليم المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها، وتم عرض عدد المستفيدين من خدمات الشركة ، وكذا نسب الدخل وحجم الإنفاق للشركة وحجم العمالة والأنشطة المقدمة لهم واستعراض سيناريو أزمات بقعة زيت عند مأخذ المياه وكيفية التصرف بهذا الموقف.



متابعة أعمال إحلال وتجديد خط مياه نجع الترعة الغربي