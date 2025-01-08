رئيس شركة مياة الغربية يتفقد المشروعات المنفذة بفرع الشركة بطنطا

الغربية محمد طارق

قام المهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى مدينة طنطا، حيث تم تفقد مشروعات إعادة التأهيل لمحطات رفع الصرف الصحى.

وخلال الجولة تفقد رئيس الشركة مشروع إعادة تأهيل محطة رفع كفر عصام وخط الطرد بطول أكبر من 4 كليو متر، حيث تم تفقد محطة الرفع وكذلك أعمال الربط داخل غرفة الدفع النفقي لخط الطرد قطر 800 مم من الزهر المرن، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل محطات رفع العمري وبطرس وخط الطرد وإعادة تأهيل محطات رفع العجيزي والشيتي والجلاء،

تأتى هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية على مستوى أفرع الشركة والمحطات المختلفة للوقوف على مدى الوصول للانتهاء من نسب تنفيذ المشروعات ومتابعة كفاءة المحطات واتباع الإجراءات الخاصة بالتشغيل .



رئيس شركة المياة خلال الجولة