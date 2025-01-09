توزيع 450 كيلو لحوم مجانا بكنيسة الملاك ميخائيل بمركز قلين

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالية كبرى لتوزيع لحوم مجانًا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة الملاك ميخائيل بالمنشأة الكبرى بمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة السيد مسلم وكيل وزارة تضامن كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، مؤكداً أننا جئنا جميعا للعمل على تخفيف العبء عن المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة.

من جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم.

بينما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأضاف شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.