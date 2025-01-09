نشاطات متنوعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية.. تعرف عليها

الإسماعيلية-صبرى غانم

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة بهدف تعزيز الرعاية الاجتماعية والتوعية بأهمية التعليم ومحو الأمية.

وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واستمرارًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

حيث تم عمل زيارات منزلية (طرق الأبواب)، وتوعية المواطنين بأهمية التعليم ومحو الأمية، بالتعاون مع الرائدات، هذا بجانب التدريب على الإسعافات الأولية، أهمية محو الأمية، المحافظة على البيئة، أهمية العمل، والوعي بتعليم الأبناء.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم تدريب 156 رائدة في أكتوبر الماضي، على الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر ليكونوا سفراء في موقعهم للتوعية بالإسعافات الأولية، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام، ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.



جانب من أنشطة التضامن الاجتماعى



جانب من أنشطة التضامن الاجتماعى (2)



جانب من أنشطة التضامن الاجتماعى (3)