تعيين المستشار أمجد دياب أمينا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مصر

كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا باختيار المستشار أمجد مصطفى دياب (الرئيس بمحكمة الاستئناف) أمينا عاما للجنة ومتحدثا رسميا.

كما قررت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، اختيار المستشار محمد السيد خليفه، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما مساعدا للجنة.

ويشار إلى أن انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، ستجرى في 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري.

كما ستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.