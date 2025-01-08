مرشحان على منصب رئيس نادى قضاة مصر فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح

أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى 21 فبراير المقبل، بتقدم مرشحين اثنين على منصب رئيس النادي.

وذكرت اللجنة – في بيان لها اليوم – أن كلا من المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، والمستشار محمد عدلي مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، قد تقدما بأوراق الترشح على منصب رئيس النادي، ليصبح بذلك عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لموقع رئيس نادي القضاة على مدى 3 أيام 7 مرشحين.

وتقدم 5 مرشحين بأوراق الترشح عن مقاعد مجلس إدارة النادي المخصصة للمستشارين، وهم كل من المستشارين: أحمد عبد الراضي ثابت أحمد (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) وأمير عزيز السعيد الشافعي سليط (رئيس بمحكمة الاستئناف) وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشهاوي (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) وعماد الدين الدرمللي عبد الرزاق (رئيس بمحكمة الاستئناف) وسامي محمود زين الدين (رئيس بمحكمة الاستئناف)، ليصبح بذلك عدد المتقدمين حتى الآن 8 مرشحين.



كما تقدم 3 مرشحين بأوراق الترشح على المقاعد المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة وهم كل من: أحمد الحفني محمد غانم (رئيس محكمة من الفئة أ) ومحمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة من الفئة أ) ومحمد محمود عطية (رئيس محكمة من الفئة ب) ليصبح عدد المتقدمين حتى الآن 6 مرشحين.

يشار إلى أن غدا "الخميس" هو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، والتي ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.