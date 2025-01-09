تحصين 785 ألفا و728 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بتحصين 785 ألفا و728 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة للتحصين.

واستكملت مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري باستكمال أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 16 نوفمبر 2024، وقامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 785 ألفا و728 رأس ماشية ما بين تحصين 401 ألفا و444 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و384 ألفا و284 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 11062 رأس ماشية خلال الأسبوع السابع من إنطلاق الحملة.

وأشار إبراهيم متولى إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 3576 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

وتيسيراً على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.