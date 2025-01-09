بدء عملية الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية اللبناني الجديد

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شرع مجلس النواب اللبنانى برئاسة نبيه بري، اليوم الخميس، فى عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد فى لبنان.

وكان مجلس النواب اللبنانب قد بدأ فى وقت سابق اليوم الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية بعد اكتمال النصاب، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية اللبناني بنظام الاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى؛ حيث يكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

يذكر أن مدة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان 6 سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته، ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائز على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.. ووفق المادة 94 من الدستور إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر لأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون لاختيار غيره.