بعد قضائه 722 يوما داخل البرلمان.. نائب لبنانى يستعد لمغادرة مجلس النواب

وكالات

يستعد النائب ملحم خلف لمغادرة القاعة العامة لـ مجلس النواب اللبنانى بعد مكوثه فيها 722 يوماً، التزاماً منه بنص الدستور الذي يطلب الى المجلس الإنعقاد الدائم إلى حين انتخاب رئيس، وهو اعتصم داخل المجلس منذ بدء شغور الرئاسة إثر نهاية ولاية الرئيس السابق.

وبحسب الإعلام المحلي فإن النائب خلف وضّب أغراضه استعداداً لمغادرة المجلس بعد انتخاب الرئيس، وشوهد يلتقط صوراً تذكارية لصندوق الاقتراع والاستعدادات في المجلس.

وفي حال نجح البرلمان في انتخاب الرئيس الـ14 للدولة اللبنانية، سيبيت النائب خلف ليل اليوم الخميس لأول مرة على سريره في المنزل بعد 722 يوماً بات خلالها على كنبة في إحدى القاعات المجاورة للقاعة العامة.