الموجة 24 للإزالات.. مدينة الأقصر تزيل أسوار مخالفة بدون ترخيص بمنطقة بحوض الـ 18

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة أسوار بدون ترخيص من السلطة المختصة مبنى بالطوب الأبيض، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على إنه تمت إزالة أسوار بدون ترخيص من السلطة المختصة مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بحوض الـ 18 بمنطقة حي جنوب بإجمالى مساحة 650 م2 تقريبا وتمت الازالة حتى سطح الأرض، حيث شارك فى الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وحسن عبده رئيس حي جنوب ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية، مؤكداً على أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



حملات إزالة أسوار مخالفة بوسط مدينة الأقصر



مدينة الأقصر تزيل أسوار مخالفة بدون ترخيص بمنطقة بحوض الـ 18