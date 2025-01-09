الطقس اليوم الخميس 9-1-2025 بالقليوبية.. شبورة كثيفة تغطى سماء المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

تشهد محافظة القليوبية، اليوم الخميس، انتشار الشبورة المائية على كل أنحاء المحافظة، وسط تحذيرات من الإدارة العامة لمرور القليوبية، للمسافرين على الطرق الرئيسية والمحاور بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة ومنعا للتعرض لانزلاق السيارات ووقوع حوادث، مع انتشار الكوالين الأمنية الثابتة والمتحركة للعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع تعطل مصالح المسافرين على الطرق.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025، طقسا معتدلا نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ومتوقع اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على محافظة مطروح.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



انتشار الشبورة بالقليوبية



الشبورة في القليوبية



الشبورة في سماء القليوبية



شبورة كثيفة بالقليوبية



الشبورة