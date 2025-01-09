اليوم السابع
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افتتاح فروع جديدة لأسواق اليوم الواحد بالوادى الجديد

الخميس، 09 يناير 2025 02:28 م
افتتاح فروع جديدة لأسواق اليوم الواحد بالوادى الجديد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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شهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح عدة أسواق لليوم الواحد فى مراكز الخارجة والداخلة ومدينة الفرافرة ومدينة بلاط، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التوازن في الأسواق، وإتاحة الفرصة للتجار لعرض منتجاتهم بجودة عالية وأسعار تنافسية، كما أن الهدف الأول للوزارة هو خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في كل ربوع مصر، والعمل على تحسين جودة الحياة من خلال توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم اليومية.

كما أن أسواق اليوم الواحد تمثل فرصة حقيقية لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح ضياء حسين متولي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة في تقديم الدعم لجميع المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم.







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وزارة التموين

افتتاح سوق اليوم الواحد بالوادى الجديد

سوق اليوم الواحد بالوادى الجديد

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