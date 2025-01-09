اتحاد عمال مصر: التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة اجتماعية تعزز الاستقرار

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأشار البدوي - في تصريحات اليوم - إلى أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي، والذي سيقوم بإعلان تفاصيلها إلى الشعب المصري في أقرب وقت.

وذكر البدوي أن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرًا.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الحزم الاجتماعيه والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث إنها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة والإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.

وطالب البدوي المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الأدني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام.