وكيل وزارة الصحة بسوهاج يناقش مقترح موازنة المديرية للعام الجارى

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مساء اليوم، اجتماعا مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية حضره كل من ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية وعبدالحميد كريم مدير الشئون المالية، جاء ذلك الاجتماع لمناقشة إعداد مشروع الموازنة الخاصة بمديرية الصحة والسكان بسوهاج للأجور والمرتبات والسلع والخدمات.

ووجه "دويدار" بزيادة الاعتمادات المخصصة للمديرية خلال الخطة المقترحة تماشيًا مع توجهات الدولة برفع مستوى المعيشة وتطوير القطاع الصحى للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى وتوفير المتطلبات الهامة لذلك والنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية وصيانتها فضلًا عن متطلبات النفقات العامة للمنظومة الصحية بالكامل.

كما ناقش دويدار والحضور مقترح لزيادة مكافئة السائقين المستعان بهم بالمديرية لتتناسب مع متطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم،

وفى السياق ناقش وكيل وزارة الصحة موقف الصناديق الخاصة والعمل على زيادة إيرادتها حتى يمكن زيادة أعداد أطباء الاستعانة من خارج القطاع الصحى للعمل بمستشفيات المحافظة لتكامل الخدمات وتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع ثمن دويدار جهود الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية المبذولة تجاه إعداد مشروع الموازنة ليتناسب مع النفقات وكذلك جهودهم تجاه كل ما يتعلق بالشئون المالية بالقطاع الصحي.

ومن جانبه أوضح ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية أنه فور الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة سيتم عرضه على وزارة المالية للمناقشة والاعتماد.