اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يناير 2025 12:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل الصحة بسوهاج يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 11:38 م
وكيل الصحة بسوهاج يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد جانب من الزيارة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية، بزيارة لعدد من الكنائس بالمحافظة بمرافقة وفد رفيع من مديرية الصحة ضم الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي و الدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان و الدكتورة تريزة نعيم إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة والدكتورة شرين عايد مدير المكتب الفني والدكتور كيرلس منير عضو المكتب الفني وخالد طليبة سكرتارية مكتب وكيل الوزارة وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستهل دويدار والوفد الزيارة بكنيسة ماري جرجس وكان في استقبالهم نيافة الأنبا باخوم مطران الأقباط الارثوذكس تلاها زيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في استقبالهم القس مايكل يعقوب واختتمت الزيارة بالكنيسة الكاثوليكية بسوهاج و كان في استفبال الوفد الأنبا توما حبيب.

ومن جانبه قدم "دويدار" والوفد المرافق له التهنئة للأخوة الأقباط بمحافظة سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداً على أننا نسيج واحد ونعيش في حب و مودة ودائماً معا، لافتاً إلي أن تلك المناسبات و الأعياد هي فرصة للتأكيد علي متانة وقوة علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مصر تعتبر نموذجاً فريداً في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دوماً علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها.







مشاركة

سوهاج

الصحة

عيد الميلاد

الكنائس

عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد 2025

احتفال عيد الميلاد

البابا تواضروس

الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الادارية

قداس عيد الميلاد

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2025

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يهنئ الأخوة الأقباط

موعد اجازه عيد الميلاد المجيد

اجازة عيد الميلاد 2025

تهنئة عيد الميلاد المجيد

ما هو عيد الميلاد عند المسيحيين

تهنئة عيد الميلاد

معايدات عيد الميلاد المجيد

صور عيد الميلاد المجيد 2025

عيد القيامة المجيد

7 يناير عيد الميلاد المجيد

تهنئة بعيد الميلاد المجيد

عيد ٧ يناير

7 يناير

ترانيم عيد الميلاد المجيد

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

احتفالات 7 يناير

صور عيد الميلاد المجيد

الكريسماس

عيد الميلاد ٧ يناير

تاريخ عيد الميلاد المجيد






الرجوع الى أعلى الصفحة