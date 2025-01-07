وكيل الصحة بسوهاج يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

سوهاج عمرو خلف

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية، بزيارة لعدد من الكنائس بالمحافظة بمرافقة وفد رفيع من مديرية الصحة ضم الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي و الدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان و الدكتورة تريزة نعيم إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة والدكتورة شرين عايد مدير المكتب الفني والدكتور كيرلس منير عضو المكتب الفني وخالد طليبة سكرتارية مكتب وكيل الوزارة وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستهل دويدار والوفد الزيارة بكنيسة ماري جرجس وكان في استقبالهم نيافة الأنبا باخوم مطران الأقباط الارثوذكس تلاها زيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في استقبالهم القس مايكل يعقوب واختتمت الزيارة بالكنيسة الكاثوليكية بسوهاج و كان في استفبال الوفد الأنبا توما حبيب.

ومن جانبه قدم "دويدار" والوفد المرافق له التهنئة للأخوة الأقباط بمحافظة سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداً على أننا نسيج واحد ونعيش في حب و مودة ودائماً معا، لافتاً إلي أن تلك المناسبات و الأعياد هي فرصة للتأكيد علي متانة وقوة علاقة المحبة والتسامح التي تجمعنا تحت سماء هذا الوطن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مصر تعتبر نموذجاً فريداً في وحدة النسيج الوطني والذي مكنها دوماً علي مر العصور من إحباط محاولات أهل الشر من النيل منها.