وظائف في البوسنة والهرسك بمرتب 700 يورو شهريا.. تعرف على طرق التقديم والشروط

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل مميزة للشباب بالخارج، حيث أعلنت فتح باب التقديم لعدد من الـ وظائف الشاغرة في البوسنة والهرسك، ضمن مجالات متنوعة وبعدة مزايا، حيث بدأت في تلقى طلبات الراغبين في الإلتحاق بتلك الوظائف يوم الاثنين الماضى، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.

التخصصات المطلوبة

المميزات التي يحصل عليها المقبولين فى تلك الوظائف

- 10 حداد مسلح.- 10 نجار مسلح.- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.- الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً.

- حوافز حسب أداء للعامل.

- توفير سكن للعمال خاص بالشركة.

- وجبات اثناء فترات العمل.

- توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية.

- تأمين صحي واجتماعي.

- معاش للعمال.

- مدة العقد سنة ويجدد.

- بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنية.



أما عن طرق التقديم على فرص العمل، فهى مجانية، وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر – القاهرة.





الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة من جواز سفر ساري.- توافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.- خبرة 3 سنوات على الأقل.- السن من ٣٠ - ٤٥ سنة.- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.