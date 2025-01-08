وزارة العمل تغلق اليوم باب التقديم على وظائف بالكويت بمرتبات 4000 دولار شهريا

كتبت آية دعبس

تغلق وزارة العمل، اليوم، الأربعاء، باب التقديم على 10 وظائف متوفرة فى مركز طبى بدولة الكويت، فى مختلف التخصصات الطبية، وذلك على مهن :

- 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology).

- 3 طبيب عام.

- 2 أطباء أسنان.

وتتلقى الوزارة طلبات التقدم لـ وظائف الكويت من الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم، على رقم الواتس آب التالي: 01128467942.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين على الـ 10 فرص عمل هى:

- السن لا يقل عن 35 عام للجنسين.

- اجتياز اختبار Biometrics.

- اجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية.

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

- اعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت.

وتتراوح الرواتب الشهرية للمقبولين بتلك الوظائف، ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهرياً، شامل السكن، وتذكرة سفر سنوية.



وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة ،حيث أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين .



