وزير الرى: تنظيم 393 نشاطا تدريبيا بمشاركة 9 آلاف متدرب فى 2024

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال عام 2024 ، والخطة التدريبية لعام 2025 .

وصرح سويلم أنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات" يجرى تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية .. حيث يجرى العمل في اعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية ، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة ، وبما يحقق تأثير إيجابى ومستدام بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل فى موقعه .

وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية .

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وانشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام 2024 بتنظيم 379 نشاط تدريبي بمشاركة (8706) متدرب على المستوى المحلى ، كما تم على المستوى الاقليمي عقد 14 برنامج تدريبى من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالى 261 متدرب ، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة (203) متدرب من وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي .

ومن المقرر خلال عام 2025 تنفيذ (500) نشاط تدريبي بمشاركة 10 آلاف متدرب على المستوى المحلي ، و (20) نشاط تدريبي بمشاركة (500) متدرب على المستوى الإقليمى .

وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية ) وتستهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية ، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية ، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية ، وإدارة المشروعات ، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع ، والتخطيط الاستراتيجي ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وبرامج الترقى ، ونقل خبرات توزيع المياه TOT ، و دورات الإستفادة من ورد النيل ، وبرامج مهارات شخصية وإدارية ، ودورات القوانين وغيرها .

كما يقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالى 2025 بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية .

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي ، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وكذلك اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة اساسيات التحول الرقمي .

تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة 6 أكتوبر ، ويتبعه (8) فروع تغطى محافظات الجمهورية ( دمنهور - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - الفيوم - المنيا - إسنا - العاصمة الإدارية ) ، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن (8) قاعات للتدريب و (3) قاعات لإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل ، و (5) معامل هندسية مجهزة ، و (4) معامل للحاسب الآلى ومعمل للذكاء الاصطناعي ، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة ، وفندق يضم (187 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، و 2 مطعم ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية) .