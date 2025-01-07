وزير الرى: الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى ، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ، وخدمة أبناء الوزارة.

وأكد سويلم على استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يدعم الخزانة العامة للدولة ، ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم ، وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .

كما اكد على استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا .

يشار إلى أنه سبق توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى 30 قطعة أرض ، تم طرح 7 قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية 3 قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .

كما تم طرح 16 قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية 13 قطعة وجارى ترسية (2) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (13) قطعة اخرى حتى شهر يونيو 2025 ، كما تم طرح عدد (8) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (4) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (14) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح 2 قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (6) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .

كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 10 قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .